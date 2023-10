ÖAK-Präsident: „Impfen ist mehr als ein Stich“

Diese würden beispielsweise aufklären, den Impfstatus und potenzielle Risiken wie Allergien erheben. In einer Apotheke könne hingegen schwer eruiert werden, ob die Kundin oder der Kunde „gesund ist.“ Zuvor hatte unter anderem Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) vorgeschlagen, dass auch in Apotheken Impfungen verabreicht werden könnten. „Es gibt keinen Zusatznutzen durch das Impfen in der Apotheke, eher Zusatzrisiken“, sagte Steinhart am Montagnachmittag.