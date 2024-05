„Wer macht als junger Mensch keine Fehler?“

Er habe sich oft gefragt, ob der Ton in der Politik in den vergangenen Jahren unversöhnlicher geworden sei, erklärte der ehemalige Grünen-Chef. Doch sei der Ton auch in den 50er- und 60er-Jahren zwischen SPÖ und ÖVP schrill gewesen. Daher soll man jetzt diesbezüglich nicht übertreiben. „Aber der Ton ist zu schrill“, befand der Präsident.