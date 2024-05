Zwei Fälle von Gewalt gegen Frauen in Wien

Am Montag ist es in Wien gleich zu zwei Fällen von häuslicher Gewalt gegen Frauen gekommen. In Donaustadt wurde eine Frau (24) mit einem Messer bedroht, nachdem sie bereits seit längerer Zeit von ihrem Lebensgefährten (23) geschlagen und erniedrigt wurde. In einer Wohnung in Favoriten fanden die Beamten eine 60-Jährige mit mehreren Verletzungen vor, für die ihr Ehemann verantwortlich sein soll.