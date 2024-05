Jetzt normale Haft statt Anstalt für Josef Fritzl

Der Inzestfall Amstetten war Ende 2008 bekannt geworden. Josef Fritzl hatte seine Tochter 24 Jahre lang in einem Kellerverlies gefangen gehalten und sieben Kinder mit ihr gezeugt, eines starb direkt bei der Geburt. Im März 2009 wurde der Angeklagte in St. Pölten zu lebenslanger Haft verurteilt, gleichzeitig wurde die Unterbringung in eine Anstalt beschlossen. Schuldig gesprochen wurde er in allen Anklagepunkten – Mord wegen Unterlassung, Sklavenhandel, Freiheitsentziehung, Vergewaltigung, Blutschande und schwere Nötigung.