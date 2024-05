SPÖ und FPÖ poltern: Regierung „hat schon fertig“

Inhaltlich schießt sich die SPÖ auf die Vermögenden ein. Am Mittwoch will man die „Steuerlücke“ zwischen Milliardären und dem Rest der Bevölkerung thematisieren. „Wir sind wirklich grottenschlecht dabei, Milliardäre zu besteuern“, polterte Finanzsprecher Jan Krainer. Pro verdienten 100 Euro müssten Milliardäre nur 20 bis 25 Euro an Steuern zahlen. Zum Vergleich: „Jeder, der arbeiten geht, zahlt circa 40 Euro Steuern und Abgaben.“