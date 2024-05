„Gab keine Sonderbehandlung der FMA für Signa“

FMA-Vorstand Helmut Ettl hat am Dienstag dementiert, dass es eeine Sonderbehandlung des Pleite-Konzerns Signa von René Benko durch die Aufsichtsbehörde gegeben habe. „Wir behandeln alle Anfragen gleich“, sagte er am Dienstag am Rande einer Pressekonferenz. Hintergrund ist ein kürzlich bekannt gewordener Interventionsversuch des Ex-Aufsichtsratschefs des insolventen Immobilienkonglomerats, Alfred Gusenbauer.