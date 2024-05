„So ein Witz!“ Fan-Ärger über Hummels-Entscheidung

Es geht um die Team-Chemie

Während Hummels derzeit mit starken Leistungen überzeugt, war Koch mit Frankfurt in der Rückrunde in ein Formtief gerutscht. Zuletzt war er im Juni 2021 für den DFB im Einsatz. Zuletzt wurde er von Nagelsmann im März in den Kader berufen, durfte aber in den Testspielen gegen Frankreich und die Niederlande nicht ran. Seine Nominierung ist deshalb durchaus eine Überraschung.