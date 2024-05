Aussortierter Stanisic hat keine Lust auf Bayern

Ein Schuss, der für die Münchner gewaltig nach hinten losging. Vergangenen August hatte der deutsche Rekordmeister Stanisic nach Leverkusen geschickt, da man an der Isar keinen Platz für ihn hatte. Paradox: Bayern hatte die gesamte Saison über Personalnot in der Abwehrkette, der deutsch-kroatische Doppelstaatsbürger wurde indes mit Leverkusen Meister, stand unter Xabi Alonso in 35 Pflichtspielen auf dem Rasen, wobei ihm vier Tore und sechs Assists gelangen.