KPÖ will gegen „Politik der Kriegslogik“ vorgehen

Sie sollten sich hingegen am Gemeinwohl orientieren, sagte Günther Hopfgartner am Dienstag in Wien. Der EU-Spitzenkandidat stellte das 28-seitige Wahlprogramm der KPÖ vor. Darin ist unter anderem zu lesen, dass die EU in einer „Politik der Kriegslogik“ gefangen sei und sich zunehmend militarisiere. Dieses Geld sollte in andere Bereiche gesteckt werden. Für Deserteurinnen und Deserteure bräuchte es ein Asylrecht.