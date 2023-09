Österreicher blicken gelassen in Corona-Herbst

Zustimmung zu neuem Lockdown verschwindend gering

Groß ist auch das Vertrauen der Bevölkerung darin, dass es in Zukunft keine Freiheitseinschränkungen mehr geben wird. So hält es die überwiegende Mehrheit (84 Prozent) für wenig wahrscheinlich, dass es in diesem Herbst bzw. Winter zu einem neuen Lockdown kommen könnte. Lediglich drei Prozent bewerten die Wahrscheinlichkeit eines Lockdowns als „sehr hoch“, acht Prozent als „eher hoch“. Wenn es so weit käme, wäre die Bereitschaft der Bevölkerung, die Maßnahmen mitzutragen, wesentlich geringer als in den ersten zwei Pandemie-Jahren. Zeigten sich im April 2020 mehr als 80 Prozent der Österreicher bereit, einige ihrer Freiheitsrechte vorübergehend aufzugeben, sank dieser Anteil im Herbst des Vorjahres auf 60 Prozent und beträgt aktuell 55 Prozent.