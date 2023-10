Kickl vergleicht Kanzler Nehammer mit einem Kamel

„Österreich braucht einen Volkskanzler, der für die Bevölkerung da ist und keinen Kanzler Nehammer, der wahrscheinlich glaubt, dass die englische Übersetzung von Bundeskanzler Burger King ist“, lautete einer der Seitenhiebe. Gleichzeitig betonte Kickl: „Wir hören uns die Sorgen und Nöte an, weil das ist genau das, was es in unserem Land braucht, was aber in der Politik zu einer aussterbenden Tugend geworden ist. Ich tue das bei echten Veranstaltungen und ich tue das auf echten Plätzen, auf echten Straßen, in echten Festzelten, bei echten Begegnungen, beim echten Volk und mit einem echten Bier - bei uns wird nichts verwässert ...“