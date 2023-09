Nehammer trinkt Bier auf Ex

„Alkohol oder Psychopharmaka. Und ich sage Alkohol ist grundsätzlich okay.“ Können Sie sich noch an diese Aussage erinnern? Damals sorgte die Rede von Bundeskanzler Karl Nehammer am ÖVP-Landesparteitag in Tirol im Jahr 2022 für Aufregung. Im Netz ist nun ein Video aufgetaucht, dass den Kanzler beim „Exen“ eines Bierglases zeigt.