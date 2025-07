Trump verliert die Geduld mit seinen Anhängern

Trump: „Mir gefällt nicht, was passiert“

Am Samstag wandte sich der Präsident nun sichtlich verärgert an seine Anhänger. „Seit Jahren geht es immer wieder um Epstein“, schrieb Trump auf Truth Social. „Verschwenden wir keine Zeit und Energie mit Jeffrey Epstein, mit jemandem, der niemanden interessiert.“ Zudem appellierte der Staatschef an seine rechten Freunde: „Wir sind in einem Team, MAGA, und mir gefällt nicht, was passiert.“ Die USA hätten eine „perfekte Regierung“, über die weltweit gesprochen werde – und „egoistische Menschen versuchen, ihr zu schaden, und das alles wegen eines Mannes, der nie stirbt, Jeffrey Epstein“, beschwerte sich der US-Präsident.