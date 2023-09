Warum Andreas Mölzer bei den Taliban zu Besuch war

Die Familie von Fritz sei an Dr. Eltelby mit der Bitte herangetreten, sich für den Österreicher einzusetzen. Es habe diesbezüglich auch Gespräche mit der EU-Delegation in Kabul gegeben. Beim österreichischen Außenministerium sehe er keine Bemühungen, sich um den inhaftierten Österreicher zu kümmern, so Mölzer.