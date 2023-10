Massenschlägerei in Lienz endete mit Verletzten

Gleich mehrere Verletzte forderte eine Auseinandersetzung in einem Lokal in der Nacht auf Sonntag in Lienz. Ein Streit zwischen einem 45-jährigen Iraner und einem 29-jährigen Tschetschenen eskalierte. Gleich drei Polizeistreifen waren notwendig, um die Streithähne zu besänftigen.