Wahlsieg in der Slowakei geht wohl an Liberale

Wahlwerbung 48 Stunden vorher nicht mehr erlaubt

Das Moratorium tritt in der Slowakei 48 Stunden vor dem Öffnen der Wahllokale in Kraft und gilt bis zur Schließung. Es verbietet das Veröffentlichen von Wahlwerbung oder Informationen zu einer antretenden Partei oder einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten, wie auch jegliche andere Beeinflussung der Wählerinnen und Wähler. Zudem ist die Bekanntgabe von Umfrageergebnissen oder Schätzungen der Ergebnisse in diesem Zeitfenster untersagt.