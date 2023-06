Slowakei: Expertenregierung verlor Vertrauensvotum

Linkspopulisten in Umfrage vorne

Laut aktuellen Umfragewerten steuern die Parteien der bisherigen rechtsorientierten Regierungskoalition der Slowakei auf eine schwere Niederlage bei den bevorstehenden Parlamentswahlen zu. Das weckt Befürchtungen einer drohenden Richtungsänderung der slowakischen Außenpolitik. Die links-populistische Smer, derzeit in allen Umfragen klar vorne, lehnt weitere Waffenlieferungen an die Ukraine langfristig ab.