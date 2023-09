Slowaken wählen am Samstag neues Parlament

Bei seiner Stimmabgabe in einer Schule in Bratislava sagte Simecka, er erwarte ein enges Rennen, in dem „jeder Stimmzettel zählen wird.“ Er hoffe jedenfalls, dass die Unterstützung der Ukraine fortgesetzt werde, „egal welche Regierung aus dieser Wahl hervorgeht.“ Die slowakische Regierung hat bisher unter anderem Kampfjets an die Ukraine geliefert. Die Progressiven unter Simecka wollen für eine Stimmungsänderung im Land sorgen, um einer weiteren Auswanderung junger, gut gebildeter Slowakinnen und Slowaken entgegenzuwirken.