Zeitreise: Pixie, Wet-Look, Dauerwelle, Vokuhila

Einen kurzen Ausreißer gab es im Jahr 2017. Da wurde es für kurze Zeit bunt, schrill und voller Glitzer: der Unicorn-Look war geboren. Er eroberte die Straßen in allen möglichen Farben und in allen möglichen Varianten. So überraschend der Stil aufgetaucht ist, so schnell war er auch wieder verschwunden. Neben Long-Bob und kecken Kurzhaarschnitten sind aktuell auch wieder lange Haare – ob glatt oder wellig – voll im Trend. Man trägt sein Haar einfärbig oder mit sogenannten Babylights, also dünnen hellen Strähnen. Damit macht man im Jahr 2023 nichts falsch.