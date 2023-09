Kaffee, Milliarden Zeitungen und ein Vollzeitjob

Während sich der Online-Dienst darum kümmert, was in der Nacht und in der Früh in Kärnten passiert ist, werden im Sekretariat Post und E-Mail-Ordner gecheckt. Dort finden sich Ankündigungen von Veranstaltungen, Geburtstagen und wenn wieder ein neuer Kärntner das Licht der Welt erblickt hat. Im Jahr kündigt die „Kärntner Krone“ fast 400 Babys, über 1000 Geburtstage unserer treuen Leser und über 7000 Veranstaltungen vom Gailtal bis zum Lavanttal, vom Großglockner bis zum Loiblpass an.