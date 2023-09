Das Archiv: Ein Gedächtnis über die Jahrzehnte

„Das hat Kraft, das kann was erzählen“

Das Archiv der „Kärntner Krone“ ist ein stiller Zeitzeuge. Was macht es so besonders?

Man sagt, ein Archiv wäre der größte Feind eines Politikers; weil man nachprüfen kann, was gesagt, was versprochen und was dann meist nie umgesetzt wurde. Unser eigenes Archiv reicht mittlerweile über 40 Jahre, das ist ein längerer Zeitraum, als eine Menschengeneration. Das hat Kraft, das kann etwas erzählen.