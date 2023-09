Völlig gleich geblieben ist nur die Leidenschaft

„Krone“-Gründer, Herausgeber und Chefredakteur Hans Dichand reiste persönlich an und stellte ein Team zusammen aus Profis, Quereinsteigern, Jungspunden. Und so legten wir in der Klagenfurter Morogasse los; von heute auf morgen. Mit dem großen Humbert Fink als Kolumnisten, Wilhelm Rudnigger als kauzigem Dichter und einem bunten Journalisten-Team, das vor Leidenschaft fürs Zeitungmachen nur so brannte.