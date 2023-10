Gerichtsprozesse als Wahlkampf - wie passt das?

1. Rechtlich ist alles klar. Es steht weder in der amerikanischen Verfassung noch in irgendeinem Gesetz des Landes, dass ein Präsidentschaftskandidat kein solcher sein darf, nur weil er in Gerichtsprozessen angeklagt oder sogar schuldig gesprochen wird. Theoretisch wäre es sogar möglich, dass Trump gewählt wird, Gerichte ihn davor oder nachher verurteilen und er als Präsident aus dem Gefängnis regiert. Weil er sich nicht in allen Fällen selbst begnadigen dürfte.