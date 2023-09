Schwerer Unfall mit Bus: Frau tödlich verletzt

Warum es am Dienstag gegen 4.45 Uhr zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Fest steht jedoch, dass ein Flix-Bus mit 42 Passagieren und zwei ukrainischen Lenkern in Richtung Judenburg unterwegs war, als das Fahrzeug im Bereich von Micheldorf gegen die Leitplanke krachte, in den Straßengraben stürzte und dort seitlich liegend zum Stillstand kam.