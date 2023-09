Betrüger luchste Tirolerin Zehntausende Euro ab

Am Freitagnachmittag erhielt die Tirolerin einen Anruf vom vermeintlichen Rechtsanwalt ihrer Tochter. Der Anrufer wollte ihr glaubhaft machen, dass die Tochter nach einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Toten in Polizeigewahrsam sei. Um zu vermeiden, dass die Tochter ins Gefängnis müsse, könne die Mutter eine Kaution bezahlen, so der Betrüger. Innerhalb von 30 Tagen würde sie diese vom Oberstaatsanwalt wieder zurückbekommen.