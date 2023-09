Kriminelle locken mit Kurzanrufen in Kostenfalle

Gefälschte Rufnummern am Display

„Ping“-Anrufe gibt es aber nicht nur mit ausländischen Telefonnummern, wie auch die Tiroler Polizei weiß. Die Kriminellen haben nämlich schon längst das „Handy-Spoofing“ für sich entdeckt. Dabei kann mit einer simplen App oder über diverse Internet-Seiten die Nummer, die auf dem Display erscheint, gefälscht werden. „Dadurch kann es auch vorkommen, dass am Handy des Zufallopfers eine richtige Nummer der Exekutive aufscheint“, wissen die Beamten. Kurioserweise bekommen viele Tiroler auch immer wieder Lockanrufe mit der Ländervorwahl +69, die es so gar nicht gibt. Anders als mit dem Sperren der Rufnummern kann man sich wohl nicht wehren.