Menschen vertrauen Gesundheitssystem weniger

Großes Vertrauen in die asiatische Heilkunst

Selbst die klassische Schulmedizin muss Federn lassen. So sehen mittlerweile drei von vier Befragten die Alternativ- beziehungsweise Komplementärmedizin als Teil der gesundheitlichen Versorgung in unserem Land. Mehr als die Hälfte hat bereits Erfahrungen mit Behandlungen dieser Art, knapp ein Fünftel hat eine innerhalb der vergangenen 12 Monate in Anspruch genommen.