Ist unser Gesundheitssystem noch leistbar?

Die Finanzbelastung habe sich in den letzten Jahren zu Ungunsten der Länder verschoben. In machen Ländern sind 50 bis 60 Kassenstellen nicht besetzt, die Patienten weichen auf die Ambulanzen aus. Es gibt damit eine Belastungs- und Finanzierungsverschiebung. „Wir haben alleine für die Infrastruktur einen Kostenanstieg um 20 Prozent (Baukosten) im Vergleich mit der Zeit vor der Pandemie. Bei onkologischen Medikamenten gibt es einen Kostenanstieg von rund 220 Prozent. 2010 haben wir in Kärnten in den Landeskrankenanstalten rund 8,4 Mio. bezahlt, jetzt 26,5 Mio. Euro. Und das ist nur ein Beispiel von vielen“, so Prettner.