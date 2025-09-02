Der Doktor und die lieben Fische

Schutz vor Krankheiten und Seuchen

Seither stehen die Flossler in Teichen und Freigewässern im Fokus besonderer veterinärmedizinischer Obhut. Ziel unter den Wellen: verbliebene Mutterfische vor Krankheiten und Seuchen bewahren und gesunde „Schwärme“ sichern – nicht nur für die Züchter, sondern für das gesamte Öko-Gleichgewicht unserer Gewässer. „Die natürlichen Bestände nehmen ab, Bedrohungen zu. Da muss man handeln“, sagt Heistinger während er vorsichtig eine Forelle in die Hand nimmt. Mehr als 80 Fischzuchtbetriebe in ganz Österreich vertrauen auf seine Expertise. Neben den Kapitalen spielen auch Kleinfischarten eine Rolle – sie dienen als natürliches Futter für die anderen, kleinen Wasserbewohner.