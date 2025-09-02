Der Doktor und die lieben Fische

Veterinärmediziner Heinz Heistinger aus Lilienfeld hat sich dem Wohl der Forellen und Karpfen verschrieben. Er wacht über heimische Gewässer und deren schuppige Bewohner.
Seit mehr als 25 Jahren sorgt der wohl ungewöhnlichste Tierarzt Österreichs dafür, dass es unseren heimischen Fischen gut geht. Hier ist keine Rede von Streicheleinheiten im Wasser – Dr. Heinz Heistinger, dessen „Heimatfluss“ die Traisen ist, geht den Fischen wirklich unter die Flossen. Alles begann 1998 mit dem Fischgesundheitsdienst NÖTGD. Zwei Jahre später wurde das Projekt offiziell.
Schutz vor Krankheiten und Seuchen
Seither stehen die Flossler in Teichen und Freigewässern im Fokus besonderer veterinärmedizinischer Obhut. Ziel unter den Wellen: verbliebene Mutterfische vor Krankheiten und Seuchen bewahren und gesunde „Schwärme“ sichern – nicht nur für die Züchter, sondern für das gesamte Öko-Gleichgewicht unserer Gewässer. „Die natürlichen Bestände nehmen ab, Bedrohungen zu. Da muss man handeln“, sagt Heistinger während er vorsichtig eine Forelle in die Hand nimmt. Mehr als 80 Fischzuchtbetriebe in ganz Österreich vertrauen auf seine Expertise. Neben den Kapitalen spielen auch Kleinfischarten eine Rolle – sie dienen als natürliches Futter für die anderen, kleinen Wasserbewohner.
Heistingers Wirken blieb nicht unbemerkt: Die VetmedVienna kürte Heistinger zum „Universitätsinstruktor des Jahres“. Damit nicht genug: 2024 wurde Dr. Heistinger Präsident des ÖKF FishLife – mit klarer Mission: „Die Stimme für Gewässer, Fisch und Angler zu sein.“ Mit Geschäftsführerin Sonja Behr und dem Vorstand ist er unermüdlich daran, Lebensräume zu schützen, Fische gesund zu halten und Bewusstsein für die stummen Wesen unter der Wasseroberfläche zu schaffen.
