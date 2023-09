Mühlviertler nun sogar bei McDonald‘s hoch im Kurs

Gewerbeprojekte laufen nun an

Der Neubau wurde bewusst großzügig angelegt. Allein die Loxone-Zentrale bietet noch Platz für weitere 160 Mitarbeiter. „Damit sollten wir die nächsten zehn Jahre auskommen“, rechnet Keinberger. Dass der private Wohnbau kriselt, macht weniger Sorgen als man glauben könnte. „Wir haben uns vor drei Jahren in Richtung Gewerbe orientiert, das läuft jetzt an“, so der Chef.