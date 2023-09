Das große Kasperltheater der Kanzlerkandidaten

FPÖ-Chef Kickl hat einen Klotz am Bein

FPÖ-Chef Herbert Kickl hat derzeit ebenfalls recht wenig Freude mit einigen Parteifreunden. Eine Gruppe ehemaliger Funktionäre besuchte ausgerechnet die radikalislamischen Taliban in Afghanistan. Dem ehemaligen EU-Abgeordneten Andreas Mölzer und dem Ex-Nationalratsabgeordneten Johannes Hübner droht nun sogar der Parteiausschluss. Noch unangenehmer für Kickl ist allerdings, dass sogar ein aktiver Mandatar an der Reise teilnehmen wollte.