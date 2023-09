Kleingarten-König macht weiter, als wäre nichts

Es war der erste medienöffentliche Auftritt von Donaustadts Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SPÖ) nach dem Bekanntwerden seines dubiosen Kleingartendeals am exklusiven Badesee - die „Krone“ berichtete. Donnerstagnachmittag machte der Lokalpolitiker mit seiner Bezirkstour „Meine Heimat, unsere Donaustadt“ Halt am Genochplatz. Die Bürger sollen so persönlich mit ihrem Bezirksvorsteher plaudern und diskutieren können. Auch die „Krone“ war mit dabei und Nevrivy einige Fragen. Sonst immer redelustig, gab er sich anfangs ziemlich wortkarg.