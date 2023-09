Fall Kassegger: In Grazer FPÖ kehrt keine Ruhe ein

Enthüllungsbuch angekündigt

KFG-Klubobmann Alexis Pascuttini galt als hoffnungsvolles Talent in der FPÖ. Ihn treibt die Aufarbeitung der Finanz-Affäre (bis zu 1,8 Millionen Euro an Klubförderungen sollen veruntreut worden sein) an, er will ein Enthüllungsbuch veröffentlichen.