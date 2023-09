„Lebensplanung ist in der Politik schwierig“

Aber Sie hoffen schon, dass die SPÖ nächstes Mal in eine Regierung gehen könnte?

Also das ist zumindest das Ziel auf das wir hinarbeiten, nämlich als Erste durch die Ziellinie zu gehen, das stimmt schon. Mit Themen zu überzeugen, vor allem auch mit positiven Zukunftsvisionen zu überzeugen. Ich meine, gerade nach dem Video, das da gestern rausgekommen ist, bin ich mir nicht sicher, ob der derzeitige Bundeskanzler so an Österreich glaubt, wir tun es schon. Und natürlich, ein Bundeskanzler Andreas Babler würde mich schon freuen. Aber darüber hinaus, wie gesagt, sind Personalentscheidungen derzeit absolut irrelevant.