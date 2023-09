Kampf gegen Fake News: Tech-Riesen wortkarg

Am schlechtesten schnitt X (vormals Twitter) ab, das mittlerweile aus dem Code of Practice ausgestiegen ist, aber dennoch einen Transparenzbericht eingereicht hat. Plattformübergreifend schwach waren die Werte bei der Zusammenarbeit mit externen Wissenschaftlern. Auch fehlten vielfach Daten über die Bekämpfung von Fake-Accounts. An mehreren Stellen stellten die Autorinnen und Autoren der Analyse zudem substanzielle Zweifel an den Angaben der Plattformen fest. Eine der Empfehlungen lautet daher, das Plattform-Monitoring auszubauen und zu institutionalisieren.