Betrunkene Frau belästigt Kinder in Familienbad

„Das Schwaketenbad ist mehr als ein Hallenbad - es ist ein Ort, an dem der Spaß eine Heimat gefunden hat“, heißt es auf der Homepage der Badeanstalt am Bodensee. Alles andere als spaßig ging es allerdings am Sonntagabend zu. Verantwortlich dafür: eine Frau, die deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte.