Altacher sind vor Cup-Fight in Saalfelden gewarnt

Für die Dornbirner Rothosen war nach der unglücklichen 2:3-Niederlage gegen St. Pölten in der zweiten Runde des ÖFB-Cups Schluss. Die Lustenauer Austria schaffte hingegen mit einem 3:2-Erfolg bei der Vienna den Sprung ins Achtelfinale. Den will am Mittwoch (19) auch Altach schaffen. Das gelang zuletzt in der Saison 2020/21...