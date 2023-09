Elfjähriges Mädchen zu Hause mehrmals missbraucht

Urteil nicht rechtskräftig

Im Vorfeld der Verhandlung zeigte sich der 37-Jährige, der vor seinem Prozess in Untersuchungshaft saß, teilweise geständig. Am Dienstag verurteilte ihn das Landesgericht in Linz zu drei Jahren und sechs Monaten unbedingter Freiheitsstrafe. Das Urteil ist allerdings noch nicht rechtskräftig.