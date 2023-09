Grabbesitzer bleiben auf ihren Kosten sitzen

Mittlerweile wurde zumindest aufgeräumt und damit auch das Ausmaß des Schadens sichtbar. Die meisten der frei stehenden Grabsteine müssen komplett erneuert werden. „Die Versicherung hat uns gerade eine Absage geschickt. Es handle sich um höhere Gewalt“, klagt ein Kühnsdorfer, dessen Eltern in St. Marxen begraben sind. Die Kosten für einen neuen Grabstein in Höhe von mehreren Tausend Euro muss er aus eigener Tasche bezahlen. Denn durch die Abgaben, die man an die Kirche entrichtet, ist man selbst für Errichtung und Instandhaltung der Grabstätte zuständig. „Wir bedauern die Schicksale, sitzen aber im selben Boot und kämpfen mit dem Aufarbeiten der Schäden“, heißt es seitens der Diözese.