„Warum erwischt es Kärnten so oft und so heftig?“

„Kärntner Krone“:Viele Kärntner sind aufgrund der Unwetter verzweifelt. Warum erwischt es diese Gegend so oft und so heftig?

Steffen Dietz: Das ist einer besonderen Wetterlage geschuldet: Aus Skandinavien drückt ein Tief, aus dem Mittelmeerraum kommt hoher Luftdruck. Kärnten liegt genau an dieser Luftmengengrenze zwischen feucht und heiß im Bereich der Alpen. Zudem gibt es in der Höhe kräftigen Westwind mit guter Windscherung - die besten Voraussetzungen für kräftige Gewitter.