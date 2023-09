Innsbruck: Pkw bei Crash in Kreuzung umgeworfen

Zum folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Donnerstag kurz nach 6 Uhr auf dem Hohen Weg in Richtung Osten! Eine 51-jährige Pkw-Lenkerin dürfte aufgrund eines blendenden Scheinwerfers das Rotlicht an der Ampel übersehen haben und in die Kreuzung eingefahren sein. Dabei kollidierte sie mit dem Fahrzeug einer 57-jährigen Einheimischen, die gerade abbiegen wollte.