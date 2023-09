Bannmeile verhinderte Menschenkette bei Parlament

Der Plan war gut, bei der Umsetzung haperte es ordentlich. Nach dem Misstrauensantrag der SPÖ gegen die Regierung wegen „unterlassener Hilfeleistung“ in der Teuerung wollte der ÖGB eine eindrucksvolle Protestaktion draufsetzen. Eine vier Kilometer lange Menschenkette gegen die Teuerung rund um das Parlament wurde angekündigt - und sogar per Inserat in den Medien beworben.