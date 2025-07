Hochfliegende Pläne – und wie realistisch sie sind

Regionalflughäfen kämpfen mit ähnlichen Problemen: Personalmangel infolge der Pandemie, weniger Geschäftsreisende und damit verbunden eine schleichende Ausdünnung des Angebots. Während andere oft nur mithilfe von Zuschüssen der Eigentümer überleben, ist der Flughafen Innsbruck in der Lage, sowohl Investitionen selbst zu tätigen (z.B. Innverlegung, Pistensanierung, Neubau Check-in-Gebäude) als auch Dividenden an die Eigentümer Stadt und Land ausschütten zu können – in Summe rund 20 Millionen Euro in den letzten 15 Jahren.