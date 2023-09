ÖVP als „Bademeister“ - SPÖ „völlig fertig“

Nehammer zufrieden mit Richtung

Nehammer antwortete der SPÖ, dass man drei große Pakete geschnürt habe, um die Menschen durch die Krise zu bringen. Das Ergebnis sei, dass es so viele Beschäftigte wie noch nie gebe. Zudem sei die Tendenz bei der Inflation fallend, was so gut wie alle SPÖ-Redner mit Verweis auf die im August gestiegene Teuerung zurückwiesen.