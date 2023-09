Mit einem Dreierpack stark zurückgemeldet

Drei Teams haben im Salzburger Unterhaus noch die maximale Punkteanzahl – sie jubelten in acht Spielen über acht Siege. Salzburger Liga-Übermacht Kuchl, 2. Klasse Süd-Dominator Mühlbach am Hochkönig und Bruck, das in der 1.…Klasse Süd permanent von Erfolg zu Erfolg eilt.