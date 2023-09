Ungarn protestieren gegen Sperre an Grenze

Weiter Umweg notwendig

Die Ungarn sind wenig überraschend verärgert. Am Sonntag kam es zu einer Kundgebung direkt am Grenzübergang, an der rund 60 Personen teilnahmen. Sie sehen unter anderem das Schengenrecht verletzt und fordern freie Fahrt. Sie hätten sich an Stellen in Österreich und Ungarn gewandt, aber niemand fühle sich zuständig, erklärt eine Frau bei der Demo. 80 Prozent der Agendorfer würden in Österreich arbeiten, sagt Ferenc Tauber, der selbst aus Agendorf stammt. Seine Frau müsse nun 50 Kilometer Umweg fahren, um ihre Ärztin in Schattendorf zu besuchen.