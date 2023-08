Grenzverkehr beschäftigt schon zwei Volksanwälte

Das Tauziehen zwischen der Gemeinde Schattendorf und Volksanwältin Gaby Schwarz wegen der neuen Regelung des Verkehrs bei der Grenze zu Ungarn geht in die nächste Runde. Wie berichtet, hatte die Gemeinde im Frühjahr aufgrund des starken grenzüberschreitenden Pendlerverkehrs Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung gesetzt - in Form einer Fußgängerzone. Befahren werden kann diese gegen eine „Mautgebühr“, die die örtliche Bevölkerung in Form von Einkaufsgutscheinen großteils retour bekommt.