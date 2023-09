Experten fordern mehr Unterstützung für Betroffene

55 Millionen Menschen sind derzeit global von Demenz betroffen. Bis 2050 werden es laut Schätzungen rund 140 Millionen sein. Seit 1994 wird dieser Krankheit immer am 21. September ein Welttag gewidmet. Der Handlungsbedarf ist leider enorm! In Österreich leiden mehr als 100.000 Frauen und Männer an der häufigsten Form dieser mehr als 50 Erkrankungen umfassenden Gehirnstörung - Morbus Alzheimer.