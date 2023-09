Eisabbruch: Vermisster Österreicher (37) ist tot

Es handelt sich bei dem Gefundenen um den 35-jährigen Österreicher, der gemeinsam mit einer weiteren Alpinistin seit Mitte August nach einem Eisabbruch mit Lawinenniedergang vermisst wurde. Der Mann war am Dienstag bei einem Transportflug in einer Gletscherspalte im Eismeer gesichtet worden sei, wie die Berner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte.