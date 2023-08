Suche nach zwei Österreichern in Schweizer Alpen

Verzweifelt suchen Einsatzkräfte nach zwei Österreichern in den Schweizer Alpen. Eine Frau und ein Mann sollen vor knapp einer Woche in der Nähe der Station Eismeer der Jungfraubahn in Grindelwald nach einem Eisabbruch mit Lawinengang verschüttet worden sein. Das Ausrüstungsmaterial der beiden Vermissten konnte gefunden werden - von den beiden fehlt jedoch jede Spur ...